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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المدني الفلسطيني: استشهاد 600 شخصا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قسم الخارجي

كشف الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، أن نحو 600 شهيد سقطوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ مجددا منذ 18 مارس الجاري.


وأكد الدفاع المدني الفلسطيني أن المنظومة الطبية في قطاع غزة منهارة تماما، وجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 85% من قدراتنا في غزة.


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجومبري على قطاع غزة، في عدد من مناطق القطاع في إطار هجوم الذي انتهك وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وقال جيش الاحتلال إنه كثف غزوه البري، بإرسال قوات برية، تضم مزيجًا من المشاة والدبابات والمدفعية من اللواء 188، إلى بيت لاهيا والمناطق الساحلية في شمال غزة ورفح جنوبها، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.


وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا دخوله أيضًا منطقة الشابورة في رفح، ما يعني وجود أربع وحدات عسكرية منفصلة على الأقل تعمل في جميع مناطق غزة الأربع في آن واحد.

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