إعلامي: الزمالك يتفق مع حسام عبدالمجيد على تجديد عقده

كشف الإعلامي فتح الله زيدان، عن محاولة الزمالك للاتفاق حسام عبد المجيد لاعب الأبيض على تجديد عقده.

وكتب فتح الله على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “حصري.. الزمالك يتفق مع حسام عبدالمجيد على تجديد وتعديل عقده حتي 2030”.

يتواجد على مقاعد البدلاء للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم ” إيشو” وناصر منسي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأربعاء على إستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي ” الونش” – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.



