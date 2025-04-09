«سيدات طائرة الأهلي» يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيدات، إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بنيجيريا بعد الفوز على السجون الكيني بنتيجة 3-1 ضمن المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء في ربع النهائي.

وأقيمت المباراة على صالة موشود أبيولا، وشهدت المباراة تفوقا كاسحا لفريقنا بفضل الدفاع القوي والضربات الساحقة والإرسالات القوية.

وتفوق سيدات طائرة الأهلي على السجون الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-12، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وخسر الفريق الشوط الثالث بنتيجة 22-25، وحسم الأهلي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 27-25، ليتأهل رسميا إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.