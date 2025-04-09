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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| مواصفات سيارات بنتلي 2025 الجديدة

سيارات بنتلي 2025 الجديدة
سيارات بنتلي 2025 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة عن طرازاتها الجديدة فلاينج سبير، و كونتيننتال جي تي موديل 2025، وحصل الاصداران علي نظام دفع جديد أقل من الإصدارات السابقة ، وتظهر السيارتين بفئات محدودة وهي السيدان والكوبية الفاخرة .

سيارات بنتلي 2025 الجديدة

- محركات سيارات بنتلي 2025 الجديدة

سيارات بنتلي 2025 الجديدة

تستمد سيارات بنتلي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، ومتصل بها محرك كهربائي، وتم تخفيض القوة لتصل إلي 671 حصان .

سيارات بنتلي 2025 الجديدة

زودت سيارات Speed الجديدة موديل 2025 من بنتلي بنظام فع هجين فائق الأداء، وتنتج قوة 592 حصان، بجانب قوة إضافية 187 حصان من المحرك الكهربائي.

سيارات بنتلي 2025 الجديدة

نظام الدفع عالي الأداء الجديد في سيارات بنتلي 2025 يقدم نفس القوة الكهربائية، ولكن تم تقليل قوة المحرك البنزين لتصبح 512 حصان، وانخفض عزم الدوران الإجمالي إلي 800 نيوتن/ متر إلى 770 نيوتن/ متر، وبها بطارية سعة 25.9 كيلوواط/ ساعة.


- مدة تسارع سيارات  سيارات بنتلي 2025 الجديدة 

سيارات بنتلي 2025 الجديدة

تتسارع سيارات بنتلي 2025 الجديدة من وضع السكون وصولا إلي 96 كم/ساعة في سيارة كونتيننتال جي تي 2025 ذات السقف الصلب في مدة 3.5 ثانية. أما السيارة الكشف فهي أبطىء وتتسارع من 0-100 في مدة 3.8 ثانية أقل بنصف ثانية من اصدار كونتيننتال جي تي سبيد لتصل لنفس السرعة، ويتوافر في سيارات بنتلي الجديدة نظام Ultra Performance الأعلى في القوة والعزم والتسارع .

- مدى سيارات بنتلي 2025 الجديدة

سيارات بنتلي 2025 الجديدة

يمكن لسيارات بنتلي 2025 الجديدة ان تقوم بقطع مسافة 85 كم/ساعة للنسخة ذات السقف الصلب و 82 كم/ساعة للنسخة ذات السقف المكشوف.

- مواصفات سيارات بنتلي 2025 الجديدة

تحتوي سيارات بنتلي 2025 الجديدة علي تشطيبات أكثر إشراقه للشبك الأمامي، وبها عجلات جديدة، وشعارات خاصة .

سيارات بنتلي 2025 الجديدة

- سعر بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2025

تباع سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2025 في سوق السيارات السعودي بسعر 997 ألف ريال سعودي، ولم تتوافر سيارة فلاينج سبير حتى الآن .

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