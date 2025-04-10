Realme Narzo 80 Pro.. هاتف ريلمي الجديد ببطارية ضخمة وشحن سريع

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية، عن إطلاق هاتفين ذكيين جديدين من سلسلة Narzo 80، وهو جزء من تشكيلة الهاتف الذكي المتوسط ​​المدى الشهير للعلامة التجارية.

يوفر كلا الهاتفين مجموعة من الميزات المحسنة والجديدة، حيث كان Realme Narzo 80 Pro الطراز الرائد من ريلمي الأكثر تميزا، فهو يتميز بمجموعة شرائح جديدة وبطارية ضخمة.

مواصفات هاتف ريلمي Realme Narzo 80 Pro



يتميز هاتف ريلمي Realme Narzo 80 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، ومعدل أخذ العينات 2500 هرتز في الثانية، ونظام تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز، تدعم الشاشة أيضا سلسلة ألوان DCI-P3 بنسبة 100 ٪، مما يعزز بشكل كبير تجربة المشاهدة.

مواصفات هاتف ريلمي Realme Narzo 80 Pro

فيما يتعلق بالأداء، يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme Narzo 80 Pro بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7400، والذي يأتي مقترنا مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X، إلى جانب 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من تخزين UFS 3.1.

أما بالنسبة للبطارية، فإن الهاتف يحزم بطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم لشحن سريع بقدرة 80 وات.

يعمل هاتف ريلمي Realme Narzo 80 Pro، على نظام التشغيل Android 15 مع واجهة ريلمي Realme UI 6.0.

بالنسبة للكاميرات، يتميز الهاتف بكاميرا أساسية مزودة بمستشعر Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تقنية تثبيت الصور البصري OIS، إلى جانب كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، في المقدمة توجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية ومكالمات فيديو.

من بين أبرز ميزاته، دعم تصنيف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP66 و IP68 و IP69، ومن حيث المتانة حصل الهاتف على شهادة MIL-STD 810H العسكرية، على الرغم من البطارية الكبيرة، يبلغ سمك الجهاز 7.55 مم ويزن 179 جراما فقط.

يوفر الهاتف أيضا مكبرات صوت استريو مع دعم Hi-Res و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.4.

سعر هاتف ريلمي Realme Narzo 80 Pro

يتوافر هاتف ريلمي Realme Narzo 80 Pro بلونين الاخضر والفضي، بسعر يبدأ من 232 دولار، للإصدار بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.