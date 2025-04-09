قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند عاكف: أنا فتاة أحلام جيل التسعينيات والناس بتدور عليا علشان تشوفني
30 سلعة مخفضة.. قائمة أسعار المقررات التموينية لشهر أبريل 2025
تسريبات عن هاتف One Plus13T قبل إطلاقه
مذكرة توقيف دولية بحق المرشد الأعلى الإيراني
الوزير محمد عبد اللطيف: مصر ملتزمة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
الأوقاف تعلن تواصل قراءة صحيح البخاري بالإسناد المتصل
زوج يشعل النيران في زوجته حتى الموت أثناء مشاجرة بينهما بالقليوبية
بسمة وهبة: دولة عظمى اختارت العريش للتعبير عن رفضها لتهجير أهالي غزة
حكم أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء توضح حكم التعصب الكروي بين جماهير الأهلي والزمالك
بيسيرو: الزمالك سيحارب في بطولة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

توقف نمو السرطان وتعالج السكري.. القرفة تمتلك فوائد خارقة لا نعرفها

القرفة
القرفة
اسماء محمد

تعد القرفة من المواد الطبيعية التي تمتلك تأثيرات عديدة مفيدة للجسم إذا تم تناولها بكميات معتدلة.

نرصد لكم أهم فوائد القرفة للصحة من خلال ما جاء في موقع “ويبمد” 

علاج السكري


كشفت بعض الأبحاث أن القرفة قد تكون مفيدة لمرضى السكري و تشير مراجعة لـ 18 دراسة إلى أن القرفة قد تخفض نسبة السكر في الدم  لكنها لم تؤثر على الهيموجلوبين A1c وتخفض نسبة الكوليسترول لدى مرضى السكري.

السكري

إنقاص الوزن

تشير إحدى المراجعات إلى فوائد القرفة لفقدان الوزن والسمنة وتُستخدم أحيانًا لعلاج متلازمة القولون العصبي أو غيرها من مشاكل المعدة أو الأمعاء. 

تحسن القلب والأعصاب

تحتوي القرفة على  البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ويساعد البوتاسيوم على معادلة تأثير الصوديوم على ضغط الدم، وينظم معدل ضربات القلب كما يُسهم البوتاسيوم في وظائف الأعصاب.

أمراض القلب

تحمى العظام

يعمل المغنيسيوم والكالسيوم معًا للحفاظ على صحة ضربات القلب وهذان المعدنان ضروريان لصحة الهيكل العظمي.

مضاد للالتهابات

القرفة مضادة فعالة للالتهابات لذا اختبر الباحثون المواد الكيميائية النباتية الموجودة في القرفة واكتشفوا فيها مضادات الأكسدة عديدة ووجدوا أن آثارها المضادة للالتهابات قوية، وفي إحدى الدراسات، استهدفت بعض مركبات القرفة الجذور الحرة حققت القرفة نتائج جيدة جدا.

الوقاية من السرطان

من أهم عوامل علاج السرطان إيقاف تكوين الأوعية الدموية التي تغذي الأورام وقد أظهرت دراسة أن القرفة يمكن أن تبطئ أو تؤخر تكوين الأوعية الدموية، ونمو الخلايا، والإشارات الخلوية بالإضافة إلى كونها وسيلة فعالة للوقاية من السرطان أو علاجه.

السرطان والشيخوخة

خصائص المضادات الحيوية

مركب سينامالدهيد مسؤول عن رائحة ونكهة القرفة المميزة وقد أثبتت هذه المادة الكيميائية النباتية فعاليتها الواسعة كمضاد حيوي. 

وقد اختُبر سينامالدهيد ضد العديد من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك المكورات العنقودية، والإشريكية القولونية ، والسالمونيلا، والمبيضات ووجد الباحثون أنه قادر على منع نمو هذه البكتيريا.

شعبة الادوية

الحماية من الإجهاد التأكسدي

تحتوي القرفة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات وتساعد هذه المواد الجسم على الحماية من الضرر التأكسدي كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة قوية لدرجة أنه يمكن استخدامها كمادة حافظة طبيعية.


بالإضافة إلى أن تناول مكملات القرفة يعزز مضادات الأكسدةمستويات الكوليسترول في الدم ، فضلاً عن انخفاض علامات الالتهاب.

الوقاية من أمراض القلب

تخفض القرفة مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، مما  يساعد في الوقاية من أمراض القلب، وإذا تناولت مكملات غذائية تحتوي على 1.5 جرام على الأقل من القرفة يوميًا، فإنها تخفض الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار (LDL)، والدهون الثلاثية، وسكر الدم .

السكتة القلبية

تحذير

القرفة ممنوعة للنساء اللاتى تفكرن فى الحمل أو الحوامل بالفعل لأنه يزيد احتمالات الإجهاض.

ينبغي على من يتناولوا أدوية السيولة والمضادات الحيوية وبعض أدوية الأمراض المزمنة كالقلب والسكري عدم تناول القرفة إلا بعد استشارة الطبيب لأنها تتفاعل معهم بشكل يضر المصاب .

القرفة فوائد القرفة فوائد القرفة للصحة علاج السكري إنقاص الوزن الوقاية من السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

زيزو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حالة واحدة تحرم زيزو من حلم مونديال الأندية

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

بالصور

توقف نمو السرطان وتعالج السكري.. القرفة تمتلك فوائد خارقة لا نعرفها

القرفة
القرفة
القرفة

شمع الأذن الأسود.. أسبابه وكيف يمكن علاجه؟

شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟
شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟
شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟

ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات
ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات
ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات

غير متوقعة.. رابط غريب بين الصداع النصفي والعلاقة الحميمية

العلاقة الحميمية والصداع
العلاقة الحميمية والصداع
العلاقة الحميمية والصداع

فيديو

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

والد ضحية حلوان مع محررة صدى البلد

أسرة ضحية العيد بحلوان لـ صدى البلد: كوارع تربص له 4 شهور | فيديو

اعتزال أنتيكا

بعد 10 سنوات بالمهنة.. أنتيكا: مش هرجع لتصوير حفلات الزفاف تاني

المتهمين

عطلو المرور وأشعلوا الألعاب النارية.. القبض على أصحاب فيديو مصر القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد