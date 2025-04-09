توقف نمو السرطان وتعالج السكري.. القرفة تمتلك فوائد خارقة لا نعرفها

تعد القرفة من المواد الطبيعية التي تمتلك تأثيرات عديدة مفيدة للجسم إذا تم تناولها بكميات معتدلة.

نرصد لكم أهم فوائد القرفة للصحة من خلال ما جاء في موقع “ويبمد”

علاج السكري



كشفت بعض الأبحاث أن القرفة قد تكون مفيدة لمرضى السكري و تشير مراجعة لـ 18 دراسة إلى أن القرفة قد تخفض نسبة السكر في الدم لكنها لم تؤثر على الهيموجلوبين A1c وتخفض نسبة الكوليسترول لدى مرضى السكري.

إنقاص الوزن

تشير إحدى المراجعات إلى فوائد القرفة لفقدان الوزن والسمنة وتُستخدم أحيانًا لعلاج متلازمة القولون العصبي أو غيرها من مشاكل المعدة أو الأمعاء.

تحسن القلب والأعصاب

تحتوي القرفة على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ويساعد البوتاسيوم على معادلة تأثير الصوديوم على ضغط الدم، وينظم معدل ضربات القلب كما يُسهم البوتاسيوم في وظائف الأعصاب.

تحمى العظام

يعمل المغنيسيوم والكالسيوم معًا للحفاظ على صحة ضربات القلب وهذان المعدنان ضروريان لصحة الهيكل العظمي.

مضاد للالتهابات

القرفة مضادة فعالة للالتهابات لذا اختبر الباحثون المواد الكيميائية النباتية الموجودة في القرفة واكتشفوا فيها مضادات الأكسدة عديدة ووجدوا أن آثارها المضادة للالتهابات قوية، وفي إحدى الدراسات، استهدفت بعض مركبات القرفة الجذور الحرة حققت القرفة نتائج جيدة جدا.

الوقاية من السرطان

من أهم عوامل علاج السرطان إيقاف تكوين الأوعية الدموية التي تغذي الأورام وقد أظهرت دراسة أن القرفة يمكن أن تبطئ أو تؤخر تكوين الأوعية الدموية، ونمو الخلايا، والإشارات الخلوية بالإضافة إلى كونها وسيلة فعالة للوقاية من السرطان أو علاجه.

خصائص المضادات الحيوية

مركب سينامالدهيد مسؤول عن رائحة ونكهة القرفة المميزة وقد أثبتت هذه المادة الكيميائية النباتية فعاليتها الواسعة كمضاد حيوي.

وقد اختُبر سينامالدهيد ضد العديد من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك المكورات العنقودية، والإشريكية القولونية ، والسالمونيلا، والمبيضات ووجد الباحثون أنه قادر على منع نمو هذه البكتيريا.

الحماية من الإجهاد التأكسدي

تحتوي القرفة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات وتساعد هذه المواد الجسم على الحماية من الضرر التأكسدي كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة قوية لدرجة أنه يمكن استخدامها كمادة حافظة طبيعية.



بالإضافة إلى أن تناول مكملات القرفة يعزز مضادات الأكسدةمستويات الكوليسترول في الدم ، فضلاً عن انخفاض علامات الالتهاب.

الوقاية من أمراض القلب

تخفض القرفة مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب، وإذا تناولت مكملات غذائية تحتوي على 1.5 جرام على الأقل من القرفة يوميًا، فإنها تخفض الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار (LDL)، والدهون الثلاثية، وسكر الدم .

تحذير

القرفة ممنوعة للنساء اللاتى تفكرن فى الحمل أو الحوامل بالفعل لأنه يزيد احتمالات الإجهاض.

ينبغي على من يتناولوا أدوية السيولة والمضادات الحيوية وبعض أدوية الأمراض المزمنة كالقلب والسكري عدم تناول القرفة إلا بعد استشارة الطبيب لأنها تتفاعل معهم بشكل يضر المصاب .