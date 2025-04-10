متخصص: ضغط أوروبي على واشنطن للموافقة على وقف إطلاق النار بغزة

قال محمد العالم المتخصص في الشأن الأمريكي،الإدارة الأمريكية لا تزال تلتزم بدعم إسرائيل، وهو ما يتضح في استخدام الفيتو ضد قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتحدث العالم في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، هذا الموقف الأمريكي يأتي في وقت تشهد فيه أوروبا انقسامًا في الآراء بين أوروبا وأمريكا، حيث صوتت معظم الدول الأوروبية لصالح وقف إطلاق النار بينما كانت الولايات المتحدة وحدها من صوتت ضد القرار.



وأشار محمد العالم إلى أن الضغط الأوروبي على واشنطن مستمر، خاصة بعد أن تبين للجميع أن مصر تتصرف كوسيط شريف يسعى فقط لتحقيق السلام وإعادة إعمار غزة دون مصالح شخصية.

توافق عالمى

وأكد في ختام حديثه أن دور مصر في هذه الأزمة يشهد توافقًا عالميًا، وهو ما يعزز موقفها في مواجهة الضغوط الأمريكية.