متخصص: أوروبا تدعم الرؤية المصرية تجاه غزة .. وأمريكا متمسكة بدعم إسرائيل

قال محمد العالم المتخصص في الشأن الأمريكي، إنّ الأزمة في غزة تشهد تطورات كبيرة مع زيادة الدعم الدولي لمصر في الوساطة لوقف إطلاق النار، لكن في المقابل، يظل الموقف الأمريكي متمسكًا بدعمه الثابت لإسرائيل.

وتحدث العالم في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن تأثير المواقف الدولية على السياسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن فرنسا والدول الأوروبية قد أصبحت داعمة بقوة للموقف المصري، خاصة فيما يتعلق برفض التهجير القسري للسكان في قطاع غزة.

توجه أوروبى



وتابع: "الدعم الفرنسي للرؤية المصرية، الذي ظهر جليًا من خلال زيارة ماكرون لمصر، يعكس توجهًا أوروبيًا عامًا يشير إلى تعاطف شعوب أوروبا مع معاناة الفلسطينيين في غزة".



ولفت إلى أن أعضاء البرلمان الفرنسي قد رفعوا لافتات تعبيرًا عن دعمهم للفلسطينيين، وهو ما يعكس تزايد الضغط الشعبي على الحكومات الأوروبية للتدخل بشكل أقوى.