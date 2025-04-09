بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة عائدة من موريتانيا

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة قادمة من موريتانيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، في إياب الدو ر ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف نهائي البطولة.



واستغرقت الرحلة من مطار نواكشوط الدولي ما يقرب من ٦ ساعات، وحتى الوصول إلى مطار القاهرة.

ويواجه الفريق الأحمر صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد الفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز الأهلي بهدف نظيف ذهابًا وعاد وكرر الفوز بنفس النتيجة في مباراة العودة بموريتانيا.

فيما تأهل صن داونز بعد الفوز على الترجي في ربع النهائي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب والتعادل السلبي في مباراة العودة.

