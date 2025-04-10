سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 10-4-2025

شهد سعر الدولار ارتفاعًا أمس في البنوك العاملة بقيمة تتراوح بين 40 و42 قرشًا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنوك (الأهلى المتحد، نكست،HSBC) نحو 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنوك (البنك المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي، بنك الشركة المصرفية)نحو 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنوك(الإسكندرية، قناة السويس)نحو 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميًا في مصر اليوم الخميس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنوك (أبوظبي الأول، قطر الوطني، البركة ،أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي،العقاري المصري العربي،العربي الإفريقي،التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، التعمير والإسكان،ميد بنك ، ، القاهرة، الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول) نحو 51.63 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الأهلى الكويتي نحو 51.58جنيه للشراء و51.68جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكي في التنمية الصناعية

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك التنمية الصناعية نحو 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 51.61 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

51.66 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

51.68 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

51.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه