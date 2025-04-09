مدبولي: السياسة النقدية المصرية ملتزمة بسعر مرن للدولار

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أهم شئ تتحرك فيه الحكومة هو استمرار الثقة فى الإقتصاد المصري.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء: “تأثيره على المواطن طول ما أنا قادر كدولة أني أدبر الدولار وهو بالفعل متاح والإنتاج متوفر داخل البلد وأى فروقات طفيفة وأنه حدثت بعض الزيادة فى الجنيه تأثيره لا شئ على إستقرار المنظومة”.

وتابع: “السياسية النقدية المصرية اليوم ملتزمة بسعر مرن بالدولار من أجل إستقرار الأوضاع الإقتصادية، وكل الدول تتحرك من أجل حماية وإستقرار أوضاعها وهذا ما نفعله هذه الفترة”.

وأردف: “الإقتصاد المصري يسير فى المسار السليم، وكل ما يهمني كحكومة إستمرار هذا المسار”.