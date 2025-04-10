قيادي بالحزب الاشتراكي: زيارة ماكرون لمصر لاقت اهتمامًا واسعًا في ألمانيا |فيديو

قال حسين خضر القيادي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر قد لاقت اهتمامًا واسعًا في ألمانيا، مشيرًا إلى أن الإعلام الألماني نقل الزيارة بتفاصيلها وأثرها الكبير على السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف “الخضر”، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن المواقف الأوروبية بدأت تتغير لصالح فلسطين، وذلك بسبب الحراك الدبلوماسي المصري والدعم الذي تحظى به من قبل العديد من الدول الأوروبية.

وتابع، أن الزيارة كانت لها دلالات سياسية هامة، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون تجول في منطقة خان الخليلي بالقاهرة، وهو ما أظهر صورة إيجابية عن الوضع في مصر مقارنة بما تعيشه بعض الدول الأخرى في المنطقة.

تحسين النظرة الاوروبية لمصر

وذكر، أن ذلك ساهم في تحسين النظرة الأوروبية لمصر، حيث أظهرت وسائل الإعلام الألمانية دعمًا للموقف المصري، مع تسليط الضوء على الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية.

وأشار خضر إلى أن الموقف الألماني كان تاريخيًا داعمًا لحل الدولتين، حيث كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائمًا من المؤيدين لحل الدولتين.

ولفت إلى أن المستشار الألماني كان قد أعلن في وقت سابق رفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا دعم بلاده لمبدأ السلام في المنطقة.

وأكد خضر أن الشعب الألماني يدرك تمامًا معاناة الفلسطينيين في غزة، وأن موقف الحكومة الألمانية من القضية الفلسطينية يدعمه بشكل كبير، موضحًا أن كل هذه التحولات قد تؤثر في السياسة الأوروبية بشكل عام لصالح القضية الفلسطينية في المستقبل.