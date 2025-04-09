اتحاد الكرة: أبوريدة لا يتربص بحسام حسن.. وإقالته في حالة الفشل الأفريقي

تحدث مصدر داخل اتحاد الكرة، ردا على وجود خلافات بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب معسكر شهر يونيه المقبل وموافقة أبو ريدة على غياب لاعبي الأهلي عن المعسكر.

قال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور :"لا يوجد أزمات، وكل ما في الأمر أن حسام حسن كان يرغب في خوض مباراة ودية أمام منتخب قوي، بحضور لاعبي الأهلي والمحترفين بالكامل".

أبو ريدة لا يتربص بحسام حسن

وأضاف المصدر :"أبو ريدة لا يتربص بحسام حسن ولا ينتظر خسارة المنتخب في مباراة ودية خلال شهر يونيه المقبل، من أجل إقالة الجهاز الفني، والحكم عليهم سيكون في أمم أفريقيا نهاية العام الحالي بالمغرب".

وأوضح المصدر لبرنامج إستاد المحور "في حالة الإخفاق سيتم توجيه الشكر لهم وتعيين مدير فني آخر لقيادة المنتخب في مونديال 2026".

إقامة مباراة ودية

وتابع المصدر :"جاري الاتفاق مع منتخب أفريقي ضعيف مثلما طلب حسام حسن، لإقامة مباراة ودية بمشاركة وجوه جديدة من اللاعبين بعيدا عن الأهلي والمحترفين، والأقرب حتى الآن جزر القمر".