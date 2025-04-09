حلمي طولان: كل واحد قبل ما يشتم زيزو يحط ابنه مكانه

تحدث الكابتن حلمي طولان لاعب نادي الزمالك الأسبق، عن الأزمة التي يمر بها نادي الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن الإدارة فشلت في التعامل مع الموقف بشكل فعال، موضحًا: "كل واحد قبل ما يشتمه يحط ابنه مكانه".



وأضاف طولان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن النادي كان يعاني من أزمة مالية خانقة، وهي المشكلة الأساسية التي أدت إلى فشل التجديد.

وتابع، أن إدارة النادي تأخرت في دفع مستحقات اللاعبين، بما في ذلك زيزو، وهذا أدى إلى تدهور العلاقة بين الطرفين.



وذكر، أنه كان من الممكن لنادي الزمالك أن يتخذ خطوات أسرع لحل هذه المشكلة، وكان بإمكانهم بيع بعض اللاعبين في صفقات مربحة لدعم النادي ماليًا.

وأضاف أن هناك تأخيرًا دائمًا في اتخاذ القرارات داخل النادي، سواء في ما يخص التجديدات أو التعاقدات الجديدة.

وتابع قائلاً: "عندما لا يكون لديك نظام واضح في النادي، تتأثر كل القرارات، ويصبح الأمر مليئًا بالتخبط".

وأكد أنه كان من الأفضل للإدارة أن تعقد صفقات أفضل وأسرع، لتفادي خروج لاعب مثل زيزو الذي يعتبر من أبرز نجوم الفريق.

إدارة شؤون النادي

وأضاف حلمي طولان أن هناك مشكلة حقيقية في إدارة شؤون النادي، خاصة في ما يتعلق بتوزيع المناصب داخل الإدارة وتعيين الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة.

وأشار إلى أن النادي كان يحتاج إلى رجال أعمال وأشخاص ذوي خبرة مالية لإدارة شؤون النادي بطريقة أكثر احترافية.

وفي الختام، أعرب طولان عن حزنه لخروج زيزو من الزمالك، وأكد أنه كان من الممكن أن يحافظ النادي على لاعبه المميز لو تم التعامل مع الأزمة بشكل أكثر احترافية وسرعة، مؤكدًا، أن الجميع كان يتمنى أن يحافظ الزمالك على نجومه، لأن الفريق يحتاج إلى لاعبين كبار ليظل في المنافسة على البطولات.