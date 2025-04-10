قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة طويلة.. موعد وقفة عيد الأضحى 2025 فلكياً
البيت الأبيض: تعليق الرسوم الجمركية لا يشمل كندا والمكسيك
إعلامي يكشف حقيقة رحيل حسين لبيب بعد الهجوم عليه
غارات أمريكية تستهدف مواقع الحوثيين في جزيرة كمران باليمن
برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 10 أبريل 2025: تغييرات جوهرية
100 هدف .. مسئول في البنتاجون يكشف تفاصيل الضربات ضد الحوثيين
ممثل الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي ويتطلب تحركًا عاجلاً | فيديو
لمزارعى المانجو.. 8 توصيات عاجلة يجب مراعاتها خلال إبريل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 أبريل 2025
عمرو وهبي: إدارة الزمالك كانت تتعامل مع طلبات زيزو للتجديد بشكل غير حاسم|فيديو
ميمي جمال: بدأت التمثيل وعمري 9 سنين وذكرياتي مع الجمهور كبيرة
مي عمر تثير الجدل بفستان جريء.. تعرف على سعره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على معدلات الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بدمياط

اجتماع
اجتماع
زينب الزغبي

عقد اللواء محمد همام سكرتير عام محافظةدمياط، اجتماعًا مع مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي و مديرى الإدارات الهندسية و المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

حيث أكد السكرتير العام فى بداية الاجتماع على ضرورة تحقيق الانضباط المالى والادارى بالوحدات المحلية وتوحيد أوعية الطلبات ، وناقش آليات تطبيقها داخل المراكز التكنولوجية ،كما اطلع على نسب إنجاز الوحدات المحلية بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لاحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية .

ووجه اللواء محمد همام بضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية للبت فى الطلبات للحالات الواقعة خارج الحيز العممرانى بعد إعتماد الكتل القريبة ووضعها على المنظومة ، موجهًا كذلك بضرورة مخاطبة المواطنين لحثهم على الإسراع فى استيفاء المستندات المطلوبة لجهات الولاية.

دمياط محافظة دمياط البنية التحتية الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي يؤكد لـ "صدى البلد": لا تسريح للعاملين في المنشآت الصحية.. تفاصيل

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

البنك العربى الافريقى

البنك العربي الأفريقي الدولي يعلن عن نتائج مالية قوية لعام 2024

صلوات تجنيز ابونا عبد المسيح بسيط

صلوات تجنيز عبد المسيح بسيط بمسطرد .. صور

نعي نقابة الأطباء للراحلة سحر عبد الباقي

نهاية موجعة.. الأطباء تبكي رحيل سحر عبد الباقي أستاذ التخدير والإنعاش

بالصور

لمرضى السكري.. تناول الزبيب باعتدال وبكميات محدودة

لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية

طرق عمل سلاطة الزبادى بالخيار والنعناع

طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار

مي عمر تثير الجدل بفستان جريء.. تعرف على سعره

مى عمر تثير الجدل بفستان جرئ بلغ سعره 141 ألف جنيه
مى عمر تثير الجدل بفستان جرئ بلغ سعره 141 ألف جنيه
مى عمر تثير الجدل بفستان جرئ بلغ سعره 141 ألف جنيه

ماذا يحدث عند إضافة الزيت الحار للطعام.. فوائد خارقة أبرزها علاج مرض نادر

الزيت الحار
الزيت الحار
الزيت الحار

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة تجمع أهالي الإسماعيلية بسبب التعد.ي على فتاة

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

والد ضحية حلوان مع محررة صدى البلد

أسرة ضحية العيد بحلوان لـ صدى البلد: كوارع تربص له 4 شهور | فيديو

اعتزال أنتيكا

بعد 10 سنوات بالمهنة.. أنتيكا: مش هرجع لتصوير حفلات الزفاف تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد