تعرف على معدلات الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بدمياط

عقد اللواء محمد همام سكرتير عام محافظةدمياط، اجتماعًا مع مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي و مديرى الإدارات الهندسية و المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

حيث أكد السكرتير العام فى بداية الاجتماع على ضرورة تحقيق الانضباط المالى والادارى بالوحدات المحلية وتوحيد أوعية الطلبات ، وناقش آليات تطبيقها داخل المراكز التكنولوجية ،كما اطلع على نسب إنجاز الوحدات المحلية بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لاحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية .

ووجه اللواء محمد همام بضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية للبت فى الطلبات للحالات الواقعة خارج الحيز العممرانى بعد إعتماد الكتل القريبة ووضعها على المنظومة ، موجهًا كذلك بضرورة مخاطبة المواطنين لحثهم على الإسراع فى استيفاء المستندات المطلوبة لجهات الولاية.