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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن لحوم ومواد غذائية فاسدة داخل مطعم بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزاره التموين والتجارة الداخليه  بدمياط، حملة مكبره  لتفقدالحاله التموينيه بناءا علي توجيهات  الدكتور شريف فاروق  وزير التموين وتعليمات  الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط .

 تم ضبط سلع بدون بيانات وعلامات تجارية ومجهوله المصدر وبدون ترخيض في إحدى المطاعم الشهيرة فى دمياط والكميات عباره عن (برجر واحدطن+لحمه فلية214كجم+80كجم جمبرى+168كجم جبنةموزيرلا+1275كجم بطاطس فروم فليكس معده للتحمير) 
شكلت الحمله التموينية برائاسة وكيل وزاره التموين مجدى عبدالكريم وبصحبة المحافظة والصحة  و محمد أبوعتمان الازمات بالمحافظة والدكتورة دعاء العسوي مديرية الصحة وضياء الدين قنديل مدير الرقابة ومجدي المغلاوي مدير التجارة .

وتم العرض علي النيابة العامه وتحرير المحاضر اللازمه والوقائع المذكورة.

ومن المقرر ان تستمر الحملات   لضبط الاسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحة الغش التجاري بكافة صوره وأشكاله حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

دمياط تموين دمياط لحوم فاسدة مواد غذائية

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