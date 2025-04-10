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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. رياح سرعتها 70 كم وأمطار على هذه المحافظات اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اعتبارا من اليوم الخميس، سوف يشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

رياح سرعتها 70كم/س تضرب الطقس

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من متران ونصف إلى أربعة أمتار، ويشهد البحر المتوسط اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح من 60 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من متران ونصف إلى ثلاثة أمتار.

أمطار تضرب بعض المحافظات

عن فرص الأمطار المتوقعة خلال الطقس اليوم، تشهد بعض المحافظات فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 15 درجة
شمال الصعيد 24  للعظمى والصغرى 10 درجة
جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 13 درجة.

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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