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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يوجد أزمات.. اتحاد الكرة ينفي وجود خلافات بين أبو ريدة وحسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

نفى مصدر داخل اتحاد الكرة وجود أي خلافات بين رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، والمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين طبيعية، ولا تشوبها أي أزمات.

 جاءت هذه التصريحات في سياق الحديث عن معسكر المنتخب المقرر في يونيو المقبل، وسط أنباء عن غضب حسام حسن من موافقة الاتحاد على غياب لاعبي الأهلي عن المعسكر.

رغبة حسام حسن في خوض تجربة قوية

وأوضح المصدر أن حسام حسن كان يطمح لخوض مباراة ودية قوية في معسكر يونيو، بمشاركة لاعبي الأهلي والمحترفين بالكامل، من أجل الوقوف على مستوى المنتخب الحقيقي قبل المشاركة في البطولات الرسمية. إلا أن الارتباطات القارية للنادي الأهلي حالت دون ذلك، وهو ما استدعى تغييرات في خطة المعسكر.

أبو ريدة لا يسعى لإقالة الجهاز الفني

وأكد المصدر أن هاني أبو ريدة لا يخطط لإقالة حسام حسن ولا يترقب خسارة المنتخب في المباريات الودية من أجل الإطاحة بالجهاز الفني. وشدد على أن التقييم الحقيقي للجهاز سيكون بناءً على أداء المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب بنهاية العام الجاري، مضيفًا: “في حال الإخفاق، سيتم توجيه الشكر للجهاز الفني، والبحث عن مدرب جديد يقود المنتخب نحو مونديال 2026”.

ودية أمام منتخب ضعيف بناءً على طلب المدير الفني

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه يتم حاليًا التفاوض مع أحد المنتخبات الإفريقية ذات المستوى الضعيف، بناءً على طلب حسام حسن، من أجل إقامة مباراة ودية خلال معسكر يونيو، بمشاركة عناصر جديدة بعيدًا عن لاعبي الأهلي والمحترفين، مشيرًا إلى أن منتخب جزر القمر هو الأقرب للمواجهة الودية حتى الآن.


 

حسام حسن منتخب مصر تصفيات كأس العالم اتحاد الكرة هانى ابوريدة

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