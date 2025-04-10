أبرز مباريات اليوم الخميس 10-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 10-4-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
بودو جليمت النرويجي X لاتسيو – 6.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
توتنهام X آينتراخت فرانكفورت – 9 مساء - beIN Sports HD 2
جلاسكو رينجرز X أتلتيك بيلباو – 9 مساء - beIN Sports HD 8
ليون X مانشستر يونايتد – 9 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
ليجيا وارسو X تشيلسي – 6.45 مساء - beIN Sports HD 2
يورجوردين السويدي X رابيد فيينا – 9 مساء - beIN Sports HD 5
ريال بيتيس X جاجيلونيا بياليستوك البولندي – 9 مساء - beIN Sports HD 3
سيلجي السلوفيني X فيورنتينا – 9 مساء - beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الشباب X الخلود – 5.50 مساء
ضمك X الوحدة – 6 مساء
الاتحاد X العروبة – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي X مودرن سبورت – 4 مساء
الإسماعيلي X الاتحاد – 7 مساء