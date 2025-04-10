أبرز مباريات اليوم الخميس 10-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 10-4-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة





بودو جليمت النرويجي X لاتسيو – 6.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

توتنهام X آينتراخت فرانكفورت – 9 مساء - beIN Sports HD 2

جلاسكو رينجرز X أتلتيك بيلباو – 9 مساء - beIN Sports HD 8

ليون X مانشستر يونايتد – 9 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



ليجيا وارسو X تشيلسي – 6.45 مساء - beIN Sports HD 2

يورجوردين السويدي X رابيد فيينا – 9 مساء - beIN Sports HD 5

ريال بيتيس X جاجيلونيا بياليستوك البولندي – 9 مساء - beIN Sports HD 3

سيلجي السلوفيني X فيورنتينا – 9 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الشباب X الخلود – 5.50 مساء

ضمك X الوحدة – 6 مساء

الاتحاد X العروبة – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



إنبي X مودرن سبورت – 4 مساء

الإسماعيلي X الاتحاد – 7 مساء