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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة على الأسواق بالإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإحكام السيطرة

حملات مكثفة علي الأسواق
حملات مكثفة علي الأسواق
أ ش أ

نفذت مباحث ومديرية التموين وحي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملات موسعة علي الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لمتابعة سير العمل وثبات الأسعار وضبط السلع منتهية الصلاحية.


وأسفرت الحملات عن ضبط 210 كجم " طحينة " غير صالحة للاستهلاك الأدمي ، وتحرير محضرين نقص في الميزان ومحضر عدم وجود لوحة اعلان ومحضر عدم نظافة و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار و5 إنذارات لاستكمال وضع الأسعار على المنتجات و6 إنذارات لمحلات لاستصدار التراخيص، و40 حالة إشغال متنوعة مع إزالة الحواجز المتنوعة بالشوارع والميادين.


وقامت إدارات حي وسط بالتعاون مع شرطة المرافق ، بغلق وتشميع منشأة للإدارة بدون ترخيص ،تحصيل غرامات فورية بمبلغ 4 آلاف جنيه، ورفع كافة الإشغالات والفروشات العشوائية، والتحفظ على عدد 180 حالة إشغال متنوعة للحفاظ علي النسق الجمالي والحضاري.


وحصل حي ثان العامرية مبلغ 2000 جنيه غرامات فورية، وغلق محل بدون ترخيص، وتحرير 9 محاضر مخالفات ما بين " صحة وأمن صناعي ورخص محلات و شئون بيئي"، والتحفظ على 53 حالة إشغال 15 هالك وإزالة كافة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام المارة والسيارات.


وشن مركز ومدينة برج العرب، حملة بقرية "بهيج" بنطاق المركز تم خلالها تحرير 6 محاضر خاصة بمكتب السلامة والصحة و6 محاضر مكتب العمل و محضرين عدم الإعلان عن أسعار و محضرين مخالفة نظافة و محضر عدم حمل شهادة صحية ، و3 محاضر إدارة بدون ترخيص و3 إخطارات للتقنين الأوضاع البيئية، وتحصيل مبلغ 4550 جنيها غرامات فورية .

مباحث ومديرية التموين حملات موسعة علي الأسواق مستودعات البوتاجاز محطات الوقود إزالة الحواجز المتنوعة

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