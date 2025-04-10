بعد انتشار الفيديو.. ضبط لص سرق هاتفا محمولا من صيدلية بالغربية



كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الاشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات) بأنها حال تواجدها بالصيدلية محل عملها حضر إليها أحد الأشخاص لشراء الأدوية وقام بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" وفر هارباً.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل " له معلومات جنائية" مقيم بالدقهلية) فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.