روسيا: سنرد بقوة على اليابان في حال تزويد أوكرانيا بالأسلحة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد بقوة على اليابان في حال اتخاذها أي خطوات للمشاركة في تزويد أوكرانيا بمعدات لقتل الروس.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أن أي خطوات من جانب اليابان للمشاركة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة سنعتبرها أعمالا عدائية.

وحول مشاركة طوكيو في مركز الناتو لمساعدة كييف قالت الخارجية الروسية : اليابان أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع وتوسع دعمها لنظام كييف.

وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة ريا نوفوستي عن الخارجية الروسية أن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة في حال نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان.



ورُصدت حاملات صواريخ روسية تحمل صواريخ كاليبر في البحر الأسود.

وقد نشرت هذه السفن في مهام قتالية بعد توقف طويل.



وبحسب البحرية الأوكرانية، تتواجد سفينتان روسيتان تحملان صواريخ كروز من طراز كاليبر في البحر الأسود.

في الوقت نفسه، تتواجد أربع سفن روسية في البحر الأبيض المتوسط، ثلاث منها مجهزة بصواريخ كاليبر، مع إمكانية إطلاق إجمالي يصل إلى 26 صاروخًا.

وأفادت البحرية الأوكرانية أيضا بأن 7 سفن عبرت مضيق كيرتش لصالح روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية4إلى البحر الأسود: 4 منها استمرت باتجاه مضيق البوسفور.

كما توجهت إلى بحر آزوف: 3 سفن، واحدة منها استمرت من مضيق البوسفور.