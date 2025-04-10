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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار في الـهيروين المخدر وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى. 
البداية عندما إحالت النيابة العامة المتهم:- "ياسر ح إ م" ٣٠ سنة - عامل، في الجناية رقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ على جنوب بنها، لأنه في يوم ١٣ / ٢٠٢٤/٥ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن "فرد خرطوش".
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته او إحرازه.

القليوبية بنها محافظة القليوبية

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