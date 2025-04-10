وزير خارجية المجر يوجه دعوة عاجلة إلى أوروبا.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

4 مليارات يورو لمصر.. وزير خارجية المجر يوجه دعوة عاجلة إلى أوروبا

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، أن مصر تقدم جميع المساعدات للمواطنين المجر الذين يعيشون في قطاع غزة، وأنه يشكر مصر على كل ما تفعله.

وأوضح وزير خارجية المجر أن هناك رهينة مجري مازال موجودا في غزة، وأنهم يصلون من أجل أن يعود لأسرته دون مشكلات.



ولفت إلى أن مصر لها دور هام في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن بلاده أيضًا تواجه ضغطا كبيرا على منع الهجرة، وأن مصر تخفف الضغط على بلاده، وأن مصر تتخذ إجراءات قوية ضد شبكات نقل المهاجرين غير الشرعيين.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 10-4-2025

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 10-4-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 51.72 جنيه للبيع و51.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 57.32 جنيه للبيع، 57.19 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 66.27 جنيه للبيع، و66.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.77 جنيه للبيع، و13.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 168.33 جنيه للبيع، 167.94 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الخميس.. وقيمة عيار 21 الآن| فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 10-4-2025.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذى شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3827 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4465 جنيها.

بينما سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5103 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 35720 جنيها.



أمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس الخادع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى" إن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية، فيوم الثلاثاء الماضي سجلت البلاد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وصلت إلى 36 درجة.

وأوضحت أن البلاد من أمس تشهد انخفاضات، واليوم العظمى بالقاهرة 22 درجة، فهناك انخفاض عن أول أمس بـ 14 درجة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية، فالطقس اليوم ربيعي معتدل بجميع المحافظات.

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل تسجل انخفاضات كبيرة تصل لأقل من 14 درجة، فالأجواء في الليل باردة، وأن اليوم سرعات الرياح بيت الـ 30 و40 كيلو متر على الساعة.

فرص أمطار



وأشارت إلى أن انخفاضات درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ولكن الاختلاف سيكون في نشاط الرياح، وأن هناك فرص أمطار على المحافظات الساحلية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضح أن البلاد غدًا ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة ولذلك على الجميع الحذر من هذه الفترة الخادعة والمتقلبة في الأحوال الجوية.

التجارة الصينية: ندين ونعارض بشدة انتهاك واشنطن حقوق ومصالح الشركات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة التجارة الصينية، قالت إن التحديات التي تواجهنا تزداد بشكل كبير، ولم نفقد مرونة التجارة الخارجية رغم التحديات.

وأضافت وزارة التجارة الصينية، أن سنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الخارجية، وندرس سبل مساعدة شركات التصدير في توسيع قنوات البيع المحلية.



وتابعت: ندين ونعارض بشدة انتهاك واشنطن حقوق ومصالح الشركات الصينية، وأن واشنطن انتهكت بشكل خطير حقوق ومصالح الشركات الصينية.



أورسولا : تأجيل ترامب الرسوم الجمركية خطوة مهمة على طريق تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت نرحب بقرار ترامب تأجيل تنفيذ فرض الرسوم الجمركية 90 يوما.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بمحادثات بناءة مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وأن قرار ترامب الأخير خطوة مهمة على طريق تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تجميد الرسوم الجمركية الجديدة على بعض الدول لمدة 90 يومًا، ويشمل هذا التجميد الدول التي كانت قد خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10%.

اكتشافات أثرية بسوهاج.. المحافظ يعلن أخبارا سارة للمواطنين لأول مرة

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن هناك عمل بجميع المحاور التنموية بمحافظة سوهاج، موضحًا أن هناك عمل في الصحة والسياحة والتنمية الصناعية.

وأضاف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال لقاء عبر القناة الأولى، بمناسبة عيد سوهاج القومي، أنه خلال الـ 5 أشهر الأخيرة تم تسليم 100 قطعة صناعية وهذا له تأثير إيجابي على توفير فرص العمل للمواطنين في المحافظة.



ولفت إلى أن ما يتم في المحافظة يعتبر تقدم في ملف الصناعة، وأن ما يتم جاء بعد إزالة جميع المشكلات المواطنين أمام المستثمرين، وأن هناك 1.8 مليون جنيه تم تخصيصها لتوصيل المياه لبعض المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأشار إلى أن جميع المستشفيات تعمل بجودة عالية في المحافظة، وأن مراكز الخدمات تم تشغيلها بالكامل مؤكدا أن المحافظة بها 30 مركز لتقديم الخدمات.

اكتشافات أثرية بسوهاج

وأوضح أن هناك اهتمام بقطاع التنمية السياحية وأنه تم وضع المحافظة على خريطة التنمية السياحية، وأن الفترة المقبلة وتحديدًا خلال أشهر سيكون هناك أخبار سارة بشأن الاكتشافات الأثرية بأكثر من منطقة.

رئيس الوزراء يبدأ زيارة لـ أسيوط لافتتاح وتفقد عدة مشروعات

عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قام بعمل جولات تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط.

وكشفت القناة أن الدكتور مدبولي يبدأ زيارة لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات.



الخارجية: تعاون متميز مع المجر في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، إن هناك تعاونا متميزا مع المجر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف وزير الخارجية، أن هناك رفضا مصريا قاطعا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومصر تقوم بجهود حثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونطالب بالعودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.