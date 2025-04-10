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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 مليارات يورو لمصر.. وزير خارجية المجر يوجه دعوة عاجلة إلى أوروبا

وزير خارجية المجر
وزير خارجية المجر
البهى عمرو

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، أن مصر تقدم جميع المساعدات للمواطنين المجر الذين يعيشون في قطاع غزة، وأنه يشكر مصر على كل ما تفعله.


وأوضح وزير خارجية المجر أن هناك رهينة مجري مازال موجودا في غزة، وأنهم يصلون من أجل أن يعود لأسرته دون مشكلات.


ولفت إلى أن مصر لها دور هام في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن بلاده أيضًا تواجه ضغطا كبيرا على منع الهجرة، وأن مصر تخفف الضغط على بلاده، وأن مصر تتخذ إجراءات قوية ضد شبكات نقل المهاجرين غير الشرعيين.


وأشار إلى أن مصر تمنع استخدام أراضيها للهجرة غير الشرعية، وأن مصر والمجر يعملان مع بعض لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.


4 مليارات يورو دون إبطاء


وطالب الوزير المجرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره بدر عبدالعاطي، من المؤسسات الأوروبية بسرعة إعطاء مصر الـ 4 مليارات يورو دون إبطاء، ولا تقوم بروكسل بوضع شروط مصطنعة لعدم دفع هذه الأموال.

كما قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المجري، أنه يتم العمل على رفع مستوى العلاقات مع المجر، وأنهما يعملان من أجل مضاعفة الرحلات بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تقوم بجهود حثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع: “نرفض بشكل قاطع القبول بالتهجير تحت أي مسمى، ونرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونطالب بضرورة حل الدولتين”.
 


 

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