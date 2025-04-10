أمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس الخادع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى" إن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية، فيوم الثلاثاء الماضي سجلت البلاد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وصلت إلى 36 درجة.

وأوضحت أن البلاد من أمس تشهد انخفاضات، واليوم العظمى بالقاهرة 22 درجة، فهناك انخفاض عن أول أمس بـ 14 درجة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية، فالطقس اليوم ربيعي معتدل بجميع المحافظات.

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل تسجل انخفاضات كبيرة تصل لأقل من 14 درجة، فالأجواء في الليل باردة، وأن اليوم سرعات الرياح بيت الـ 30 و40 كيلو متر على الساعة.

فرص أمطار

وأشارت إلى أن انخفاضات درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ولكن الاختلاف سيكون في نشاط الرياح، وأن هناك فرص أمطار على المحافظات الساحلية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضح أن البلاد غدًا ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة ولذلك على الجميع الحذر من هذه الفترة الخادعة والمتقلبة في الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 13، سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح ستكون نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 22 والصغرى 12، سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، الرياح ستكون نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 32 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي..

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12، وسيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، الرياح نشطة ويصل سرعتها إلى 36 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 12، ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، الرياح نشطة أحيانا ويصل سرعتها إلى 38 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.

سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 26 والصغرى 15، الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 34 كم/س، وستكون السحب مشمس.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10، الرياح نشطة ويصل سرعتها إلى 36 كم/س، وستكون السحب مشمس.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 13، الرياح نشطة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة ويصل سرعتها إلى 38 كم/س، وستكون السحب مشمس.

