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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

أذاعت قناة العربية تقريراً مفصلا عن حالة الطقس في مصر يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية ليوم الخميس 10 أبريل 2025، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس 10 أبريل 2025

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا تأتي كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة تشمل:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

مدن القناة


كما قد تمتد الأمطار بشكل متفرق إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حركة الرياح:

تشهد البلاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار.

البحر الأحمر: مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.
وتنشط الرياح على مسطحي البحرين مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.


درجات الحرارة المتوقعة:

من المنتظر أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، مع طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر والليل، ولطيف نهارًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد طقس حالة الطقس

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