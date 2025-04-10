بمواصفات رائدة.. طرح أفضل هاتف لشركة هونر| صور

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف Honor Power ومن المُقرر إطلاقه في 15 أبريل .

من المتوقع أن يأتي هاتف Honor Power ببطارية ضخمة وهو من أكبر البطاريات ذات الفئة المتوسطة ​​​​

أما عن عمر البطارية فيُعد عمر البطارية هو الميزة الأبرز فيأتي الهاتف ببطارية ضخمة رغم نحافته فقد أطلقت هونر صورةً رسميةً تشويقيةً لهاتفها الجديد Honor Power حيث تُظهر واجهته الأمامية، ليبدو بحواف أكثر نحافةً

على الجانب الاخر قد أتت العديد من التسريبات لبعض الأعلانات التشويقية والتي تلمح إلى فتحة كاميرا على شكل حبة دواء، مما قد يُشير إلى إعداد كاميرا سيلفي مزدوجة إلا أنه من المُرجّح أن يكون للهاتف كاميرا واحدة مقترنةً بتصميم واجهة مستخدم على شكل حبة دواء.

على الجانب الاخر في حين لم تؤكد Honor رسميًا نوع المعالج، تشير التسريبات الجديدة إلى أنه من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550). وهو نفس المعالج الموجود في أجهزة مثل Vivo V30 وOnePlus Nord CE 4.

صُمم هاتف Honor Power بتقنية 4 نانومتر تعمل بتردد 1.8 جيجاهرتز. أما معالج الرسومات، فيتولى معالج الرسومات Adreno 720 وسيأتي ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة هذا سيجعله من أكبر بطاريات الهواتف الذكية في السوق.

على الجانب الآخر يدعم هاتف Honor Power ميزة الرسائل عبر الأقمار الصناعية وتعد هذه الميزة، حتى الآن، مقتصرةٌ في الغالب على الأجهزة المتميزة، لذا ستكون إضافةً قيّمةً، خاصةً للمستخدمين في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال.