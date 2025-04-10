القبض على سائق تطبيق شهير اتهمته فتاة بمحاولة خطفها في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على السائق المتهم بمحاولة خطف فتاة في المقطم وجاري سماع اقواله لكشف الملابسات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من فتاة أدعت فيه محاولة سائق تطبيق شهير خطفها أثناء توجهها في رحلة من القاهرة الجديدة إلى المعادي بالقرب من الطريق الدائري في المقطم.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة، إنها قامت بطلب رحلة عبر التطبيق لاصطحابها من القاهرة الجديدة إلى المعادي واثناء تواجدها بالقرب من الطريق الدائري في المقطم قام السائق بتغيير خط السير وقيادة السيارة بسرعة مرتفعة وحينما طلبت منه التوقف لم يستجيب لها وقام بغلق الأبواب.

وتابعت الفتاة في محضرها، بأنها حاولت فتح باب السيارة وقامت بإخراج قدميها مهددة السائق بإلقاء نفسها من السيارة فقام السائق بالتوقف فجأة وخرجت من السيارة ثم حررت البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.