بعد نشر مقطع من فيلم ابنتي العزيزة.. الجمهور لـ وائل عبد العزيز: شبه أبوك الله يرحمه

نشر الفنان وائل عبد العزيز مقطعا من فيلم ابنتي العزيزة مدته 39 ثانية والذى ظهر فيه والده الراحل محمد عبد العزيز والفنان الراحل رشدي أباظة والفنانة القديرة نجاة. وخلال نشر المقطع من فيلم ابنتي العزيزة ترحم وائل عبد العزيز على والده قائلا: الله يرحمك يا أبويا.

فيلم ابنتي العزيزة

فيلم ابنتي العزيزة

وبعد نشر مقطع من فيلم ابنتي العزيزة تحولت صفحة وائل عبد العزيز لساحة من التعليقات بالرحمة على والده.

وتضمن المشهد الذى ظهر فيه والد وائل عبد العزيز في فيلم ابنتي العزيزة جلوس نجاة ومحمد عبد العزيز وظهور رشدي اباظة في المشهد الذى وجه حديثه للراحل محمد عبد العزيز قائلا له : حضرتك الأستاذ حسن إبراهيم العميد طالبكم فوق اتفضلوا .

ابنتي العزيزة

كتب شريف عبد العزيز شقيق وائل عبد العزيز على المقطع المنشور: ربنا يرحمه ويغفر له ويحسن إليه ويسكنه جنات الفردوس الأعلى ويتجاوز عن ذنوبه اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه يا رب العالمين.

وكتبت أخرى على المقطع المنشور: رحمة الله عليهم جميعا صحيح اللي خلف مامتش حضرتك شبه والدك جدا .

وكتب آخر: ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة انت نسخة منه يا وائل.

ورد آخر على وجود شبه كبير بين وائل عبد العزيز ووالده بعد ظهوره في المقطع قائلا: شبه استاذ وائل خالص ربنا يرحمه ويرزقه الفردوس الأعلى.

قصة فيلم ابنتي العزيزة

تتلخص قصة فيلم ابنتي العزيزة فى بداية الفيلم بتعطل سيارة رجل الاعمال شريف سعد الدين الذى يجسد دوره الفنان الراحل رشدي اباظة امام دور ايتام ليسمع صوت فاطمة الفتاة المقيمة في الدار ويعجب بها ويتكفل بها بعد ان يعرف انها يتيمة الوالدين وتتعرف بعدها فاطمة ليلي سعد الدين ابنة شقيق رجل الاعمال سعد الدين دون أن تعرف ان عمها وتبدأ هنا قصة حب بين فاطمة وشريف سعد الدين ويتزوجها في نهاية الفيلم .

أبطال فيلم ابنتي العزيزة

ضم فيلم ابنتي العزيزة كلا من الفنانين رشدي اباظة ونجاة الصغيرة وعمر خورشيد وزوز شكيب وعزيزة حلمي وإبراهيم سعفان وسعيد خليل وهالة الشواربى.

أغاني فيلم ابنتي العزيزة لنجاة الصغيرة

يا حبايبي الحلوين ليلة من الليالي اما براوة الحلم " حبايبنا دبنا "

من هو والد ياسمين عبد العزيز

بعد تصدر فيلم ابنتي العزيز التريند بدأ عدد كبير من المواطنين البحث عن من هو والد ياسمين عبد العزيز.

نرصد في السطور التالية معلومات عن محمد عبد العزيز والد ياسمين عبد العزيز