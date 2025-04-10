من بينهم سفير دولة الاحتلال ..بن زايد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول المعينين لدى الدولة بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.



وجرت مراسم الاستقبال السفراء الجدد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ بالسفراء الجدد ، حيث اعرب الشيح محمد بن زايد عن أمنياته لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة مؤكداً أنهم سيجدون كل دعم من مختلف الجهات المعنية لتسهيل عملهم في الدولة.



كما شدد بن زايد علي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز جسور التعاون وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الجميع.



وتسلم رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من..خورخيه رافائيل سفير جمهورية جواتيمالا وطارق أحمد سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية والدكتور ماوين ماكول أريك سفير جمهورية جنوب السودان وأمان سالييف سفير جمهورية قيرغيزستان وروي مانويل هانجام سفير جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ولطف الله غوكطاش سفير الجمهورية التركية والدكتور تاويسي مينيت تاوبو سفير دولة توفالو ويوسي شيلي سفير دولة إسرائيل وليزا ماستريلاري فيجا سفيرة جمهورية بنما وإيميليو بين جودوس سفير المملكة الإسبانية وعمر تيقن إديبي بيردي سفير جمهورية تشاد وجورج جانجغافا سفير جورجيا.



وحضر المراسم.. الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.