قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف حقيقة سرقة أموالا من خزينة النادي
بعد انتشار الفيديو.. سائحة تضرب شابًا في واقعة غريبة بسبب حمار
فضيحة تضرب دولة الاحتلال ..فتاة تتعرض للاعتداء الجنسي.. والجاني مفاجأة
البلطجية ضربونا .. أب يروي تفاصيل اعتداء مروع داخل مدرسة خاصة
وفاة والد رئيس جامعة الأزهر.. وصلاة الجنازة غداً في كفر الشيخ
نموذج فني رفيع.. رئيسة القومي للمرأة تشارك في تكريم نجوم وصناع مسلسل "لام شمسية"
بلطجية داخل مدرسة خاصة.. اعتداء على طالب وذويه بالسلاح الأبيض.. فيديو
قرار عاجل في الزمالك ضد زيزو
مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025
رسميا اتحاد اليد يوجّه الشكر لباستور ويخطره بانتهاء مهمته مع الفراعنة ٣٠ يونيو
مي القاضي عن خلافها مع هدى الأتربي: «مش بركز في الحاجات دي»
بنزيما يثير قلق جماهير اتحاد جدة بعد سقوط مفاجئ وإصابة أمام العروبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نموذج فني رفيع.. رئيسة القومي للمرأة تشارك في تكريم نجوم وصناع مسلسل "لام شمسية"

تكريم نجوم وصناع مسلسل "لام شمسية"
تكريم نجوم وصناع مسلسل "لام شمسية"
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم الخميس، في حفل "تكريم لنجوم وصناع مسلسل "لام شمسية الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم" الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة، ونشوي الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من قيادات المجلس.


ومن جانبها قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة "إن الدراما  تعد من أقوى أشكال الفنون تأثيرًا في تشكيل وعي المجتمعات وتوجيه الأنظار نحو القضايا المسكوت عنها أو تجاهلها لفترات طويلة.. فهي لا تكتفي فقط بعرض الواقع، بل تتجاوزه لتناقش أبعاده وتفكك صمته، خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات شائكة مثل التحرش بالأطفال – تلك الجريمة الصامتة التي تهدد براءة الطفولة وأمن الأسر".

وأضافت  أن مسلسل "لام شمسية" جاء ليُجسد نموذجًا فنيًا رفيعًا في كيفية طرح هذه القضايا بمستوى من الحرفية والإنسانية يستحق الإشادة. لم يكن النجاح الذي حققه المسلسل جماهيريًا ونقديًا مصادفة، بل كان نتاج رؤية واعية، وسرد درامي ناضج، وحرص واضح على تقديم عمل متكامل من حيث الفكرة والطرح والتنفيذ.

وتابعت :" لقد لمسنا جميعًا كيف استطاع العمل أن يعكس الواقع دون صدام، وأن يُحفّز المشاهد للتفكير والتأمل، بل واتخاذ مواقف إيجابية تجاه ما يراه، وهو ما يُبرز أهمية الدراما في التأثير على تشكيل الوعي المجتمعي، وتحفيز التغيير.. ويسعدنا أن نؤكد أن المجلس القومي للمرأة كان شريكًا في هذا العمل منذ مراحله الأولى، وذلك تحت قيادة العظيمة الدكتورة مايا مرسي، خلال فترة توليها رئاسة المجلس. فقد شارك المجلس في جلسات الإعداد الأولى، وقدم دعمًا متكاملًا عبر مكتب شكاوى المرأة، بما في ذلك تقديم قصص واقعية كانت نواة لعدة مشاهد وقضايا بالعمل، في تعاون مشترك مع الكاتبة المبدعة مريم نعوم، والمخرج المتميز كريم الشناوي، والمنتج الواعي سعدي جوهر".

كما أهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة نجوم وصناع العمل درع المجلس القومي للمرأة تقديرا لمجهوداتهم، وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل ورد الفعل الإيجابي الذي حققه، موجهة الشكر للشركة المتحدة وصناع مسلسل " لام شمسية" ، مشددة على أن المسلسل خلق قوة ناعمة توعوية ، حيث يعد هذا المسلسل من أهم أعمال رمضان وسيظل يذكر في التاريخ هذا العمل الدرامي وما حمله من مفردات متقنة، مؤكدة أن الدراما المتميزة سلاح الوطن في رفع الوعي وحماية أبنائنا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المسلسل حرك المياه الراكدة، وكل مشاهده تدرس في الاخلاقيات ولم يخدش حياء أفراد الأسرة، موجهة الشكر لفريق وصناع العمل، والمنتج الكبير محمد السعدي رئيس شركة MEDIA UP، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة الذي حرص على التعاون منذ بداية التجهيز للعمل لأنه يسعي لإفادة المجتمع بعمل درامي متميز مؤثر في المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذا العمل شهد عقد العديد من الأبحاث والتواصل مع الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة، والخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي واليونيسف ليخرج العمل بتلك الاحترافية من كافة نجومه أمام وخلف الكاميرات.
ومن جانبه توجه الأستاذ محمد السعدي رئيس شركة MEDIA UP وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على تكريم نجوم وصناع العمل والتعاون   منذ بدء العمل عليه، مشيراً إلى أن هذا العمل يعد من الأعمال الصعبة للغاية وطرح موضوعات وقضايا كان يجب تناولها.

وأوضح السعدي أن كافة نجوم العمل كانوا على قدر المسؤولية ويدركون أهميته وتعاملوا معه بمشرط الجراح، كما أن كل كلمة ذكرت في المسلسل كانت موضوعة بميزان ذهب، وهو ما جعل العمل يصل للمشاهدين بكل صدق، وهو ما يؤكد أن الفن والدراما مرآة المجتمع ويشكل وعي المواطنين.
وقدم صناع  ونجوم العمل الشكر على هذا التكريم، مؤكدين أنهم بذلوا قصارى الجهود من  أجل خروج العمل بهذه الصورة التي نالت احترام وتقدير الجميع، مشيرين إلى أن دور الدراما نقل صورة حقيقية عن الواقع.

وأهدت وزيرة التضامن الاجتماعي درع وزارة التضامن الاجتماعي لكل من رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثل اليونيسف.

وشهدت الاحتفالية تكريم كل من محمد السعدي رئيس شركة MEDIA UP، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، والأستاذ ماجد غنيمي الإشراف المالي، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، والمخرج كريم الشناوي، ومريم نعوم ورشة سرد، والنجوم أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، كمال أبورية، ثراء جميل، يارا جبران، على البيلي، وسارة عزيز مراجعة محتوى العملي والنفسي للطفل، ومحمد سري مدير المشروعات، وسيف جوهر PRODUCER، وأحمد فرغلي المنتج الفني، وعلى حسام إشراف فني وديكور، وغدير خالد مصمم أزياء، وباهر رشيد مونتير، مينا سامي موسيقى تصويرية،والمستشار أحمد النجار، الرئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة.

المستشارة أمل عمار القومي للمرأة التضامن وزيرة التضامن لام شمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

طبيب - ارشيفية

42 ألفا ثمن العملية.. شاهدة تكشف تفاصيل وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق بسبب خطأ طبي| خاص

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث يوم 21 أبريل؟

شهادات الادخار

شهادات ادخار بأرباح تصل إلى 30%... كيف تحمي أموالك من التآكل؟

المتهمون

التعدى على فتاة أسفل الكوبرى.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المثير

الدكتور مصطفى مدبولي

مصير آلاف الموظفين| تفاصيل خطة الحكومة بعد تأجير المستشفيات

مصرع عروسة قبل زفافها بشهرين بسبب «حقنة فيلر».. القصة الكاملة

مصرع عروسة قبل زفافها بشهرين بسبب «حقنة فيلر».. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الوضوء

سنن مهجورة.. دعاء النبي بعد ركعتي سنة الوضوء

دينا أبو الخير

هل عدم الخشوع يبطل الصلاة؟ دينا أبو الخير تجيب وتضع روشتة للتغلب على السرحان

الحج

أمين الفتوى: لابد من النية الخالصة لله في الحج وليس للحصول على لقب

بالصور

بعد جنازة حماة رامي صبري .. تامر هجرس يتصدر التريند لهذا السبب

تامر هجرس
تامر هجرس
تامر هجرس

سائحة تتصدر الترند بعد ضرب شاب لسبب غريب.. اعرف القصة الكاملة

سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل

طريقة عمل المكرونة السبايسي بالسجق .. فوائد وأضرار الطعام الحار

المكرونة بالسجق
المكرونة بالسجق
المكرونة بالسجق

فيديو

طلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

تداول فيديو لطلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

وزير الدفاع ونظيره النيجيري

وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجري لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

عبير الصغير

أخفت هوية العريس .. البلوجر عبير الصغير تعلن خطوبتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

الأرصاد تحذر من رياح قوية وتكشف عن حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد