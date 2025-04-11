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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم BYD سي ليون 7 موديل 2025 الجديدة.. وكم أسعارها عالميا؟

BYD سي ليون 7
BYD سي ليون 7

تعد السيارة سي ليون 7 موديل 2025 من أحدث سيارات BYD الصينية، والتي تنطلق ضمن الاسطول الضخم والمتنوع، حيث يضم عدد كبير من الطرازات وهي من بينهم، ضمن إصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تصميم وأبعاد السيارة BYD سي ليون 7

تأتي السيارة BYD سي ليون 7 بتصميم عصري مميز، مع مقدمة حادة ذات مصابيح عدوانية المظهر، وإضاءة بتقنية LED، وأبعاد خارجية بلغت 4.830 مم للطول الكلي، و1.925 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.620 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.930 مم.

BYD سي ليون 7

القدرات الفنية للسيارة BYD سي ليون 7

تقدم السيارة BYD سي ليون 7 بمحرك كهربائي بقوة 310 حصانا، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، و380 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبطارية سعة 82.5 كيلووات، بمدى سير 215 كيلومتر، وزمن للتسارع يقدر بحوالي 6.7 ثانية، إنطلاقًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تأتي السيارة BYD سي ليون 7 بمحرك اخر بتقنية الدفع الكلي للعجلات، وبمحرك كهربائي مزودج، قادر على انتاج قوة إجمالية 523 حصانا، و690 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبطارية سعة 85.5 كيلووات.

BYD سي ليون 7

يصل مدى السيارة لهذه الفئة 456 كيلومتر، بينما تنطلق السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 215 كيلومتر في الساعة.

أبرز تجهيزات السيارة BYD سي ليون 7

تضم السيارة BYD سي ليون 7 جنوط 19 أو20 بوصة، مصابيح LED، مقود حركة متعدد الوظائف، منفذ طاقة 12 فولت، شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، شاشة اخرى تعمل باللمس 15.6 بوصة.

BYD سي ليون 7

زودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي مكون من 12 مكبر، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي لمساعة قائد المركبة، اتصال لاسلكي.

أسعار السيارة BYD سي ليون 7 موديل 2025 

تنطلق السيارة BYD سي ليون موديل 2025 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 194,000 ريال سعودي 214,000 ريال سعودي.

سي ليون سي ليون 7 byd BYD سي ليون 7 سعر BYD سي ليون 7

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