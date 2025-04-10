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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية

توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة ووكالة الاتحاد الأوروبي
توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة ووكالة الاتحاد الأوروبي
محمد عبدالله

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر إبريل الجاري، في فعاليات الاجتماع المنعقد مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية اليوروجست، وذلك بمدينة لاهاي بالمملكة الهولندية.

وخلال الاجتماع، تم توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة المصرية ومنظمة "اليوروجست"، تهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية من خلال تسهيل الاتصالات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنيابة العامة المصرية، كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات القانونية والإستراتيجية والفنية، بما في ذلك نتائج التحليلات الإستراتيجية، والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والممارسات الجنائية الموضوعية والإجرائية، والصعوبات العملية، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في التعاون القضائي في المسائل الجنائية. 

وقد ألقى المستشار النائب العام خلال الاجتماع كلمةً أكّد خلالها على أهمية التعاون مع منظمة "اليوروجست"، بهدف تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص في مجال طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية، بما يضمن توفير العدالة الناجزة في القضايا العابرة للحدود، ومكافحة الإفلات من العقاب. 

وقد تبادل المستشار النائب العام مع مايكل شميد رئيس المنظمة الدروع التذكارية.

المستشار محمد شوقي مجال العدالة الجنائية النائب العام المستشار محمد شوقي اخبار الحوادث النيابة العامة الاتحاد الأوروبي

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