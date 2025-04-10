قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا وكوريا الجنوبية تعلنان إقامة علاقات دبلوماسية
الإمام الأكبر يعزي رئيس جامعة الأزهر في وفاة والده
سامح حسين: شخصية "يونس" أرهقتني نفسا
رد فعل مثير من رامز جلال على أنباء انتقال زيزو للأهلي
بعد اتصال هاتفي مع أردوغان.. ترامب يدرس زيارة أنقرة الشهر المقبل
هذا هو موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
احتفالات الربيع والتحرير.. موعد إجازات أبريل 2025 في مصر
إصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بسوهاج.. تفاصيل
شاهد.. مصرع 6 في تحطم هليكوبتر بنهر هدسون.. حوادث جوية متزامنة بأمريكا
رسالة شكر للرئيس السيسي من جمال الدرة لرفضه تهجير الفلسطينيين
البابا تواضروس: سيناء بقعة مباركة من أرض مصر .. صور
بيان الزمالك ضد زيزو يشعل الوسط الكروي ويكشف أسرارًا جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإمام الأكبر يعزي رئيس جامعة الأزهر في وفاة والده

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأساتذة الأزهر وعلماؤه وطلابه، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة والده الكريم.

ودعا شيخ الأزهر، الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُجزِل له المثوبة على ما قدَّم في حياته من عمل صالح، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة والد رئيس جامعة الأزهر

وتوفي مساء اليوم الخميس، جمعة داود، والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر. 

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد رئيس جامعة الأزهر، غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد فيصل بقرية سنهور المدينة بدسوق بمحافظة كفر الشيخ والعزاء مقتصر على تشييع الجنازة.

شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وفاة والد رئيس جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

طبيب - ارشيفية

42 ألفا ثمن العملية.. شاهدة تكشف تفاصيل وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق بسبب خطأ طبي| خاص

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث يوم 21 أبريل؟

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

شهادات الادخار

شهادات ادخار بأرباح تصل إلى 30%... كيف تحمي أموالك من التآكل؟

الدكتور مصطفى مدبولي

مجانا للمواطنين.. الحكومة تتعاقد مع مراكز طبية عالمية لتنفيذ مستشفى حكومي لعلاج الأورام بمصر

الزمالك

بخلاف زيزو| لاعب جديد من الزمالك يستخرج تأشيرة أمريكا.. من هو؟

مصرع عروسة قبل زفافها بشهرين بسبب «حقنة فيلر».. القصة الكاملة

مصرع عروسة قبل زفافها بشهرين بسبب «حقنة فيلر».. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الصين وأمريكا

نادر رونج: التفاوض بين الصين وأمريكا يجب قيامه على الاحترام المتبادل

فاتن سعيد

فاتن سعيد: أنا خريجة طب.. والقاهرة كانت بوابة حلمي لدخول التمثيل

أحمد غزي

أحمد غزي: رحلتي مع التمثيل شبيهة لرحلة شخصية مؤمن في قهوة المحطة

بالصور

تركيزك ضايع .. اعرف الأسباب وحيل غير متوقعة تزيد الذكاء والانتباه

ضعف التركيز
ضعف التركيز
ضعف التركيز

بعد جنازة حماة رامي صبري .. تامر هجرس يتصدر التريند لهذا السبب

تامر هجرس
تامر هجرس
تامر هجرس

سائحة تتصدر الترند بعد ضرب شاب لسبب غريب.. اعرف القصة الكاملة

سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل

فيديو

طلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

تداول فيديو لطلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

وزير الدفاع ونظيره النيجيري

وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجري لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

عبير الصغير

أخفت هوية العريس .. البلوجر عبير الصغير تعلن خطوبتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

الأرصاد تحذر من رياح قوية وتكشف عن حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد