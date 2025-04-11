سوريا.. فرض حظر تجوال في عدد من أحياء بصرى الشام

فرضت قوات الأمن العام في سوريا، الخميس، حظر تجوال في عدد من أحياء مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن ذلك يأتي بعد اندلاع اشتباكات على خلفية محاولة قوات الأمن العام اعتقال أحد العناصر المحسوبة على الفصيل المسلح المسمى اللواء الثامن الذي يقوده أحمد العودة.

وأصيب العنصر بجروح واعتقل آخرون، وفق المصدر ذاته.

وتقوم قوات الأمن العام حاليا بالبحث عن آخرين.

وقالت مصادر مطلعة في محافظة درعا لوكالة الأنباء الألمانية إن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة اعتقال أحمد الدروبي، وهو قيادي سابق في اللواء الثامن.

إلى ذلك قال سكان في مناطق ريف درعا الجنوبي إن أصوات طائرات استطلاع وطائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء مناطق ريف درعا.