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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب حظر الأسلحة.. نتنياهو يهاجم رئيس وزراء كندا

نتنياهو
نتنياهو
أحمد قاسم

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره الكندي مارك كارني إلى التراجع عن تصريحاته بشأن فرض بلاده حظرًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر منصة "إكس": "السيد كارني، تراجع عن تصريحاتك غير المسؤولة".

وكان رئيس الوزراء الكندي المؤقت قد أعلن أن بلاده فرضت حظرًا فعليًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك خلال فعالية لحزبه قبيل الانتخابات العامة في البلاد.

وقال كارني، في معرض رده على سؤال من أحد المشاركين في الفعالية حول علمه بما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة": "لهذا السبب نفرض حظرًا على الأسلحة".

إسرائيل كندا مارك كارني نتنياهو كندا وإسرائيل غزة

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