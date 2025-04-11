تحفيز استثنائي من إدارة بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في دوري نايل

يعيش نادي بيراميدز حالة من السعادة والنشوة الكبيرة، بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الجيش الملكي المغربي.

ووضع هذا الإنجاز الفريق في حالة معنوية مرتفعة، وهو ما ينعكس على استعداداتهم القوية لمواجهة الأهلي المرتقبة في دوري نايل.

اجتماع إداري لتحفيز اللاعبين

عقد مجلس إدارة نادي بيراميدز اجتماعًا خاصًا مع اللاعبين والجهاز الفني عقب التأهل، أشاد خلاله بالأداء الرجولي والانتصار الكبير، مؤكدًا دعمه الكامل للفريق في المرحلة المقبلة. وتم التأكيد على صرف المكافآت المقررة نظير التأهل إلى نصف النهائي القاري.

مكافآت مضاعفة للفوز على الأهلي

في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الحماس والدافع لدى اللاعبين، أعلن مجلس إدارة بيراميدز عن مضاعفة مكافأة الفوز في حال تحقيق الانتصار على الأهلي في المباراة المنتظرة بدوري نايل.

وتأتي هذه الخطوة من الإدارة بهدف تعزيز رغبة اللاعبين في الفوز والحفاظ على صدارة جدول الدوري، في ظل المنافسة الشرسة على اللقب.

التركيز على الصدارة واللقب المحلي

يضع فريق بيراميدز هدفًا واضحًا أمامه، وهو الفوز على الأهلي ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري وتحقيق أول لقب دوري في تاريخه. ويُنظر للمباراة القادمة على أنها خطوة حاسمة نحو التتويج، خاصة بعد الأداء القوي للفريق هذا الموسم محليًا وقاريًا.

استعدادات قوية ودعم كامل من الإدارة

الفريق يواصل استعداداته بكل قوة وتركيز، وسط دعم إداري وجماهيري كبير، حيث يأمل عشاق بيراميدز أن تكون الفترة المقبلة هي الأفضل في تاريخ النادي، سواء على مستوى البطولات الإفريقية أو المحلية.



