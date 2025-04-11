موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر مايو 2025 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة .

وكانت عملية صرف معاشات شهر أبريل 2025 انتظمت قبل اجازة عيد الفطر من خلال منافذ الصرف مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وال atm للمستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون صاحب معاش ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه .

وشهدت منافذ ماكينات الصراف الالية وفورع بنك ناصر الاجتماعي تزاحم أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد وضعت كافة الاجراءات اللازمة لصرف معاش شهر ابريل 2025 قبل حلول اجازة عيد الفطر المبارك .

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أعلن عن تبكير صرف المعاشات على ان يتم الصرف اعتبارا من الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك

وأشار عوض إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M و المحافظ الإلكترونية و ذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.