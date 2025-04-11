قبل اجتماع سعر الفائدة.. الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ40 مليار جنيه

تعتزم الحكومة المصرية طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.

يأتي ذلك الطرح بالتوازي مع اقتراب اعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اعتبارا من الخميس المقبل وذلك في اجتماعه الدوري الثاني والمحدد يوم 17 إبريل الجاري من إجمالي 8 اجتماعات مخطط أن تعقدها لجنة السياسيات النقدية على مدار العام الحالي.

في الثلث الثاني من فبراير الماضي اعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ العام الماضي؛ لتصل 27.25% لسعر عائد الإيداع و 28.25% للإقتراض لليلة واحدة بالإضافة لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والإئتمان والخصم بنسبة 27.75% لكل منهم.

خلال الأحد القادم سيطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بـ10 مليارات جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الخميس عن استهداف طرح أدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه في المتوسط.

استثمارات جديدة

وارتفع حجم الاستثمارات غير المباشرة التي تلقتها الحكومة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيمة تبلغ 210.1 مليار جنيه بما يعادل 4.1 مليار دولار .

كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.

بلغت جملة طلبات الاستثمار التي اعلنت عنها الحكومة نحو 358 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة المصرية للفوز بتلك الاستثمارات.

تضمنت تلك الاستثمارات الحصول علي تلك الاستثمارت في صورة أدوات دين محلية من عطاءات أجلي 182 و 364 يوما جري طرحها اليوم الخميس.

تمثلت تلك الاستثمارات ما جري طرحه من أجل 182 يوما بقيمة 111.112 مليار جنيه بما يعادل 2.16 مليار دولار تضمنت 224 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية

بلغت نسبة متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.667% وأقل سعر بنسبة 26.45%وأعلي سعر بنسبة33%.

وصل حجم الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 98.96 مليار جنيه بما يعادل 1.93 مليار دولار تضمنت 134 طلبا.

وصل متوسط سعر الفائدة للاجل نحو 26.424% وأقل سعر بنسبة 24.49% وأعلي سعر بنسبة 32.501%.