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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يعلن موعد عرض فيلم ريستارت

تامر حسني و هنا الزاهد
تامر حسني و هنا الزاهد
يمنى عبد الظاهر

أعلن الفنان تامر حسني عن موعد عرض فيلمه الجديد “ريستارت”، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه في يوم 29 مايو المقبل.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “إن شاء الله انتظرونا بفيلم ريستارت يوم 29 مايو بجميع دور العرض بداخل مصر وخارجها”.

https://www.instagram.com/reel/DISPMW-IUjS/?igsh=eW9veGFyMHdxNDBw
 

فيلم “ريستارت” من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني، مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، إذ أن التعاون الأول بينهما كان من خلال فيلم بحبك.

تامر حسني بفيلم ريستارت يوم 29 مايو المقبل إخراج سارة وفيق فيلم بحبك وهنا الزاهد محمد ثروت

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