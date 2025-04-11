تامر حسني يعلن موعد عرض فيلم ريستارت

أعلن الفنان تامر حسني عن موعد عرض فيلمه الجديد “ريستارت”، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه في يوم 29 مايو المقبل.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “إن شاء الله انتظرونا بفيلم ريستارت يوم 29 مايو بجميع دور العرض بداخل مصر وخارجها”.

https://www.instagram.com/reel/DISPMW-IUjS/?igsh=eW9veGFyMHdxNDBw



فيلم “ريستارت” من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني، مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، إذ أن التعاون الأول بينهما كان من خلال فيلم بحبك.