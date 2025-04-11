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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: سنعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية في المحادثات مع الولايات المتحدة

ايران - علم
ايران - علم
محمود نوفل

أكد الخارجية الإيرانية أن طهران ستعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية في محادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، رغم تصاعد الضغوط من واشنطن.

وبدوره، ذكر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عبر منصة إكس: سنعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن نية ويقظة تامة على أمريكا أن تُقدّر هذا القرار الذي اتُّخذ رغم خطابها العدائي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس: أعتقد أن ما سيحدث يوم السبت سيحدد ما إذا كان هناك المزيد. حالياً، هذا اجتماع مُرتب. إنه ليس جزءاً من مخطط أو إطار عمل أوسع إنه اجتماع لتحديد مدى جدية الإيرانيين.

هددت إيران بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى مواقع سرية في حال الاقتراب من حافة هجوم أمريكي.

وفي تغريدة له عبر موقع إكس، ذكر علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني والمشرف الخاص على المفاوضات النووية، باللغة الإنجليزية “إن استمرار التهديدات الخارجية، ووضع إيران تحت طائلة هجوم عسكري محتمل، قد يدفعان بإيران إلى اتخاذ إجراءات ردعية، أبرزها طرد مفتشي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ووقف التعاون معها، ونقل المواد النووية المخصبة لمواقع داخلية آمنة وسرية”.


وجاءت تلك التغريدة قبيل  إنطلاق محادثات مرتقبة السبت بين مسؤولين أميركيين وآخرين إيرانيين في سلطنة عُمان.

وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت، محذراً من عدم نجاح المحادثات.

وحذَّرت إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما لن تسمحا لإيران بتطوير سلاح نووي، مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيادة كبيرة في توسع إنتاج طهران من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من مستويات الأسلحة.

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