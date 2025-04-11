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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الصراع يزداد اشتعالا.. آبل تعاني من معركة التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين

آبل وسط معركة التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين
آبل وسط معركة التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين
شيماء عبد المنعم

في خطوة استراتيجية، قامت شركة آبل Apple، مؤخرا بتحويل عددا كبيرا من أجهزة آيفون ومنتجاتها الأخرى من مخزونها في الهند والصين إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة من آبل كمحاولة لتفادي تأثير التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ويعد الهدف منها هو الحفاظ على أسعار اتجزئة ثابتة لأطول فترة ممكنة رغم القيود التجارية المتزايدة.

 تأجيل مؤقت لتعريفة ترامب

أوقفت إدارة ترامب تنفيذ التعريفة الجمركية مؤقتا، لمدة 90 يوما لجميع البلدان التي لم تتخذ إجراءات مضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية. 

ووفقا للقرار، ستواجه البلدان فقط تعريفة أمريكية بنسبة 10 ٪ حتى شهر يوليو المقبل، وهو ما يمنح بعض الدول مدة زمنية كافية للتفاوض.

بينما سئل عن السبب وراء التوقف المؤقت، أجاب الرئيس الأمريكي قائلا: “بعض الناس تجاوزوا الحدود قليلا، كانوا يتصرفون بحماس مبالغ فيه”، في إشار إلى محاولة بعض الدول الاستفادة من النظام التجاري دون التزامات مقابلة.

بكين ترفع التعريفات على البضائع الأمريكية إلى 84 ٪


ولكن على الجانب الآخر، فإن الصين ليست ضمن الدول المستفيد من تجميد تعريفة ترامب، والتي زادت من التعريفة المفروضة على الدولة الآسيوية بنسبة 104 ٪ إلى نسبة أعلى تبلغ 125 ٪، ويشار إليها على أنها بدء حرب تجارية جديدة بين البلدين.

وكرد فعل على التعريفة التي سبق فرضها بنسبة 104 ٪ على الصادرات من الصين، فقد قامت بكين برفع التعريفات على البضائع الأمريكية إلى 84 ٪ .

وردا على ذلك، اتهمت إدارة ترامب بكين بـ "نقص الاحترام" وقامت بدورها بزيادة التعريفة إلى 125 ٪، والتي أصبحت سارية على الفور.

وطلبت أكثر من 75 دولة من الحكومة الفيدرالية الأمريكية "التفاوض على حل" منذ أن أدخلت إدارة ترامب خططها لرفع التعريفات، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي للتراجع والموافقة على فترة تهدئة تمتد إلى ثلاثة أشهر من المفاوضات مع العديد من البلدان.

وكان لهذا القرار أثر مباشر على سوق الأوراق المالية العالمية، حيث شهدت وول ستريت انتعاشا كبيرا، فقد قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 9.5 ٪، وهو أكبر زيادة في يوم واحد منذ عام 2008، كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12.2 ٪، وهو أفضل أداء يومي له منذ عام 2001.

آبل آيفون التعريفات الجمركية بكين الصين تعريفة ترامب

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