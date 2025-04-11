قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرحلة مستمرة.. أرقام وإنجازات نصبت محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول
المالية الصينية: رفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%
أمطار ورياح على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
انسياب وانتظام بحركة السيارات.. تفاصيل نشرة المرور صباح الجمعة
زيادة جديدة في تعريفة المواصلات بـ سوهاج بعد رفع أسعار الوقود
الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لـ 125%
ميدو يكشف حقيقة استقالة حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة المصرية والطاقة المجرية
الأونروا: نزوح 400 ألف شخص في قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
فضل صلاة الجمعة وأهم السنن في هذا اليوم
الحمصاني: الصعيد في مقدمة أولويات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحمصاني: الصعيد في مقدمة أولويات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة

الحمصاني
الحمصاني
البهى عمرو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الصعيد يحظى بأولوية خاصة من الحكومة المصرية في إطار خطة شاملة للتنمية، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في مختلف المحافظات بالصعيد وفقًا لاحتياجات كل محافظة بشكل فردي.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، أن هناك تركيزًا على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، من بنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية، فضلا عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى المنفلوطي المركزي في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى زيارته عددًا من المدارس ومحطات المياه.

ولفت إلى أن الزيارات تأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على معايير دقيقة لتقييم مشروعات التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لضمان تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى  أن الحكومة تقوم بتقييم معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري، مع التأكيد على أهمية تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء والمسؤولون تعد وسيلة فعالة للاطلاع المباشر على سير العمل، ومتابعة مدى رضا المواطنين عن المشروعات المنفذة.

الحمصاني مجلس الوزراء السيسي الحكومة المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

سعر كيلو السكر بعد زيادة أسعار البنزبن

سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها رسميا

ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

المجدرة

طريقة عمل المجدرة | وجبة اقتصادية

مرض باركنسون

في يومه العالمي.... كل ما تود معرفته عن مرض باركنسون

إلهام شاهين

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالتها في لوس أنجلوس

بالصور

بعد تحريك سعر البنزين..تموين الشرقية يشن حملات مفاجئة على محطات الوقود

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد