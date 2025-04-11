التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بأسوان بعد زيادة أسعار الوقود

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية بمحافظة أسوان.



وكان قد قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد ، فضلاً عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز وزيادتها بنسبة 10 % عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود .

وشدد المحافظ، على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم إستغلال جشع من التجار لزيادة أسعار الوقود .

التعريفة الجديدة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة ، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت ، فضلاً عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة ، وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بالأقصر وقنا والبحر الأحمر لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل .

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة 01278655167، و01091565955 ، حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقده بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية.

جدير بالذكر، أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، على النحو التالي: حيث أنه بالنسبة لبنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر .