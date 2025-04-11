الأهلي يواجه البنك الأهلي في بطولة الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بالدوري الممتاز.



من المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة والنصف من عصر اليوم على ملعب البنك الأهلي، والذي سبق وأن استضاف الفريق في الدور الأول في المباراة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون رد بأقدام شارتي روبن وميا داردن.

وكان الأهلي، أنهى المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة، وتعرض لهزيمة واحدة، قبل أن يحقق الفوز الأول في المرحلة الثانية على زد بنتيجة هدفين لهدف ثم على المعادي واليخت بنتيجة خمسة أهداف دون رد قبل أن يتعادل إيجابيًا مع وادي دجلة بهدف لكل فريق، ويتعادل سلبيًا مع الزمالك، ويفوز على المقاولون العرب بخمسة أهداف نظيفة، مسجلًا 95 هدفًا فيما تلقت شباكه سبعة أهداف منذ انطلاق البطولة.



وبدأ الفريق المرحلة الأولى من الدوري بسلسلة انتصارات متتالية حيث نجح في الفوز على الزمالك 2-1، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى المصري 8-0 في الجولة الأخيرة.



ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.