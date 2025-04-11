موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق الهلال ضيفًا على الاتفاق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس، تضميد جراحه بالفوز على الاتفاق في مباراة اليوم، وإنعاش فرصه في المنافسة على اللقب.

وكان الهلال خسر أمام النصر 3-1 في الجولة بمسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، متأخرًا بـ8 نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب.

موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “ايجو”.

وتذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD، بتعليق فهد العتيبي.

على الجانب الآخر، يتسلح الاتفاق بعاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق آخر مباراتين، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويوجد الاتفاق في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 36 نقطة.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الهلال والاتفاق في الدوري السعودي، انتهى بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.