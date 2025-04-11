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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي
محمد صبيح

نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعةفي عدد من البنوك، وتختلف الأسعار بين البنوك، كالتالي:

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 166.797 جنيه

سعر البيع: 167.300 جنيه

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم 166.797 جنيه للشراء و167.300 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 165.963 جنيه

سعر البيع: 166.488 جنيه

في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي 165.963 جنيه للشراء و166.488 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 165.900 جنيه

سعر البيع: 166.400 جنيه

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية تسجيل 165.900 جنيه للشراء و166.400 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 165.700 جنيه

سعر البيع: 166.850 جنيه

في كريدي أجريكول، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 165.700 جنيه للشراء و166.850 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول

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