آخر تحديث لـ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعةفي عدد من البنوك، وتختلف الأسعار بين البنوك، كالتالي:
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 166.797 جنيه
سعر البيع: 167.300 جنيه
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم 166.797 جنيه للشراء و167.300 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي
سعر الشراء: 165.963 جنيه
سعر البيع: 166.488 جنيه
في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي 165.963 جنيه للشراء و166.488 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
سعر الشراء: 165.900 جنيه
سعر البيع: 166.400 جنيه
شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية تسجيل 165.900 جنيه للشراء و166.400 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول
سعر الشراء: 165.700 جنيه
سعر البيع: 166.850 جنيه
في كريدي أجريكول، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 165.700 جنيه للشراء و166.850 جنيه للبيع.