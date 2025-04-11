آخر تحديث لـ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعةفي عدد من البنوك، وتختلف الأسعار بين البنوك، كالتالي:

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 166.797 جنيه

سعر البيع: 167.300 جنيه

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم 166.797 جنيه للشراء و167.300 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 165.963 جنيه

سعر البيع: 166.488 جنيه

في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي 165.963 جنيه للشراء و166.488 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 165.900 جنيه

سعر البيع: 166.400 جنيه

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية تسجيل 165.900 جنيه للشراء و166.400 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 165.700 جنيه

سعر البيع: 166.850 جنيه

في كريدي أجريكول، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 165.700 جنيه للشراء و166.850 جنيه للبيع.