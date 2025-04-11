أرتيتا يطالب لاعبي آرسنال بمواصلة الانتصارات أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

طالب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، لاعبيه على مواصلة الانتصارات في مباراتهم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد الانتصار الكبير على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ أرسنال منافسه ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بالفوزه عليه 3-0 الثلاثاء الماضي، ويرغب أرتيتا الآن في أن يحول الفريق انتباهه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتأخر حاليا عن ليفربول المتصدر بفارق 11 نقطة.



وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة بريتفورد: "لقد كانت ليلة استثنائية، وطاقة هائلة، انتهى كل شيء، الآن، كل تركيزنا منصبّ على برينتفورد، إنها مباراة تتطلب منا بذل قصارى جهدنا".



وواصل: "الأمر لا يتعلق بإعادتهم إلى أرض الواقع، بل بالحفاظ على طاقتهم واستغلالها في برينتفورد، إنه فريق جيد، بالنظر إلى ما قدموه، يُمثل قصة رائعة، لهم كل التقدير".



وقال أرتيتا إنه مع جدول زمني مزدحم ينتظر الفريق، بما في ذلك مباراة يوم السبت أمام برينتفورد صاحب المركز الثاني عشر ومباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء، فإنه سيدير اللاعبين وفقا للجدول الزمني وليس حسب المنافس.



وأضاف: "سننظر في كيفية تعافي اللاعبين، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمباراة ريال مدريد، بل يتعلق أيضًا بجدول المباريات في الأسابيع القليلة المقبلة".



وتابع: "هذا هو سياقنا نلعب كل ثلاثة أيام ونشارك في مسابقات مختلفة على أكبر المنصات. نلعب في أوروبا ثم نعود ونواجه تحديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز".



واختتم: "إذا كنت تريد أن تصبح فريقًا لديه القدرة على الفوز في أي من هذه المباريات، فيجب عليك القيام بذلك كل ثلاثة أيام، بغض النظر عن السيناريو".

كما أكد أرتيتا إن ديكلان رايس وبوكايو ساكا جاهزان بعد خروجهما من المباراة ضد ريال مدريد، بينما لم يحدد جدولًا زمنيًا لعودة المدافع ريكاردو كالافيوري، الذي أصيب في ركبته الشهر الماضي.