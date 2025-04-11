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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوشيتد برس: البيض يضع ترامب في مأزق مع اقتراب عيد الفصح

ترامب في مأزق بسبب البيض
ترامب في مأزق بسبب البيض
ناصر السيد

ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة مجددًا الشهر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 6.23 دولارًا للدستة، على الرغم من توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانخفاض أسعار الجملة، وعدم وجود أي حالات تفشي لإنفلونزا الطيور في مزارع البيض.

أسعار البيض في أمريكا

أسعار البيض في أمريكا

تعني الزيادة المُعلنة أمس الخميس في مؤشر أسعار المستهلك أن المستهلكين والشركات التي تعتمد على البيض قد لا يحصلون على راحة فورية تُذكر عادةً ما يرتفع الطلب على البيض حتى بعد عيد الفصح، الذي يصادف 20 أبريل.

كان خبراء الصناعة يتوقعون أن يعكس المؤشر انخفاضًا في أسعار بيض التجزئة، نظرًا لانخفاض أسعار بيض الجملة بشكل ملحوظ في مارس، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وصرحت جادا طومسون، الخبيرة الاقتصادية الزراعية في جامعة أركنساس، بأن أسعار الجملة لم تبدأ في الانخفاض حتى منتصف مارس، لذلك ربما لم يكن هناك وقت كافٍ لانخفاض متوسط ​​السعر خلال الشهر.

إنفلونزا الطيور في أمريكا

البيض في أمريكا

يشار إلى تفشي إنفلونزا الطيور كسبب رئيسي لارتفاع الأسعار في شهري يناير وفبراير، بعد إعدام أكثر من 30 مليون دجاجة بياضة لمنع انتشار المرض. 

ولم يُذبح سوى 2.1 مليون طائر في مارس، ولم يكن أي منها في مزارع البيض.

بلغت أسعار البيض 5.90 دولارًا في فبراير، بعد شهر واحد من تسجيلها رقمًا قياسيًا بلغ 4.95 دولارًا للدستة، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

تعمل المزارع التي شهدت تفشيات خريفية على استئناف إنتاج البيض بعد تعقيم حظائرها وتربية قطعان جديدة، ولكن يجب أن يكون عمر الدجاج حوالي ستة أشهر قبل أن يبدأ في وضع البيض.

في أحدث أرقام وزارة الزراعة الأمريكية، لم يكن هناك سوى حوالي 285 مليون دجاجة تضع بيضا على مستوى البلاد اعتبارا من 1 مارس، وقبل تفشي المرض، كان عدد القطيع عادةً أكثر من 315 مليون دجاجة.

منذ بدء تفشي إنفلونزا الطيور الحالي، تم إعدام أكثر من 168 مليون طائر، معظمهم من الدجاج البياض. في كل مرة يمرض فيها طائر، يتم إعدام السرب بأكمله للمساعدة في منع انتشار إنفلونزا الطيور ويمكن أن يؤثر ذلك على إمدادات البيض، لأن مزارع البيض الضخمة قد تضم ملايين الطيور.

ترامب وأسعار البيض

ترامب وأسعار البيض

حاول ترامب نسب الفضل لنفسه في انخفاض أسعار البيض بالجملة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة مع السيطرة على انتشار انفلونزا الطيور الذى أجبر المنتجين على إعدام ملايين الدجاج وتسبب فى نقص فى المعروض، وتحركت إدارته لمعالجة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة واردات البيض.

قال ترامب لوزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز قبل إعلانه عن تفاصيل تعريفاته الجمركية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي: "كانت أسعار البيض ترتفع بشكل كبير وقد قمتِ بعمل رائع" مضيفا وأضاف: "الآن لدينا الكثير من البيض، وهو أرخص بكثير".

لكن الخبراء يقولون إن خطة الرئيس لمكافحة إنفلونزا الطيور من خلال التركيز على تعزيز دفاعات مزارعي البيض ضد الفيروس من المرجح أن تكون أكثر فائدة على المدى الطويل.

حاولت وزارة الزراعة الأمريكية إيجاد واردات من البيض لزيادة العرض، وتم جلب ما يقرب من 4 ملايين دزينة من البيض إلى البلاد في فبراير لكن تجار البيض وجدوا في ارتفاع الأسعار فرصةً سانحة، فتم تصدير 7.6 مليون دزينة ولم تتوفر أرقام شهر مارس بعد.

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